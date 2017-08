“Rhinestone Cowboy”-zanger Glen Campbell gestorven

Brussel - De Amerikaanse countryzanger Glen Campbell is dinsdag gestorven, zo berichten Amerikaanse media. De man was 81 jaar en leed al enkele jaren aan Alzheimer.

In België is hij vooral bekend met de hit “Rhinestone Cowboy”, ook bekend in de coverversie “Vreemde Vogels”, van Claire. Maar vooral in eigen land was Campbell een echte superster. Zijn loopbaan duurde meer dan zestig jaar, goed voor 45 miljoen verkochte platen en 21 top-40-hits. In 1968 verkocht de countryster zelfs meer platen dan The Beatles, schrijft het weekblad Rolling Stone.

Campbell was ook erg actief als sessiemuzikant en maakte zo deel uit van “The Wrecking Crew”, die tal van wereldhits hebben uitgevoerd, onder meer voor The Byrds, Elvis Presley, The Monkees, The Righteous Brothers en The Beach Boys. Voor die laatste groep verving hij Brian Wilson op tournee in 1964. Campbell acteerde ook even, in 1969 in de film True Grit, naast John Wayne.

In 2005 werd Campbell opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Tijdens zijn afscheidstournee in 2011 werd de ziekte van Alzheimer bij hem vastgesteld.