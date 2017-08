Romelu Lukaku scoort, maar Real Madrid wint verdiend de Europese Super Cup

De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen komt terecht in de prijzenkast van Real Madrid. De Spaanse Champions League-winnaar won verdiend met 2-1 de Europese Super Cup van Europa League-winnaar Manchester United. Bij de Red Devils stond Romelu Lukaku een hele match op het veld, hij scoorde in de tweede helft de aansluitingstreffer voor United. Marouane Fellaini kwam van de bank, maar kon de gelijkmaker niet helpen forceren voor de Engelsen.

Bij Manchester United stond Romelu Lukaku voor zijn officiële debuut. De duurste inkomende transfer in Engeland stond in de punt bij de Red Devils, voor Marouane Fellaini was er een plaatsje op de bank weggelegd. Real Madrid begon de wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo — nog niet fit genoeg — maar wel mét Gareth Bale, die nochtans nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een vertrek... naar Manchester United.

Snedig Real

Romelu Lukaku en Manchester United begon enthousiast aan de partij, maar daarna werd Real Madrid al snel sterker. Bale tipte een voorzet van Marcelo over. De Koninklijke was technisch heer en meester. Na een puntgave voorzet van Carvajal trapte Casemiro de 1-0 netjes binnen. De Braziliaan stond wel offside, maar het spel mocht doorgaan. United was van slag en kreeg daarna geen kans meer bij elkaar gevoetbald, enkel een kopballetje van Lukaku op slag van rust was het vermelden waard.

Real Madrid ging al snel in de tweede helft op zoek naar de beslissende goal, en die viel na 51 minuten spelen. Isco en Bale combineerden razendsnel en speelden Manchester United makkelijk uit verband, Isco werkte makkelijk af en stuurde de bal naar het zijnetje: 2-0 voor De Koninklijke.Meteen daarna kreeg Lukaku echter dé kans op de aansluitingstreffer, maar trapte een rebound met de rechter onbesuisd over.

Prijs voor Lukaku

Dat kon en moest beter, en Lukaku zette zijn foutje tien minuten later dan ook recht. Opnieuw liet Real-doelman Keylor Navas geen goede indruk na een afstandsschot van Matic, Lukaku stond op de goeie plaats om de 2-1 tegen de netten te prikken. Niet de moeilijkste goal ooit voor Lukaku, wel meteen prijs in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Red Devils.

Manchester United kreeg hernieuwde hoop, maar de gelijkmaker viel niet meer. Real Madrid had zelfs meer dan eens de kans om de score nog wat uit te diepen, maar trapte gedurende de hele wedstrijd zelfs driemaal tegen de onderkant van de lat. Een doelpunt viel niet meer, ondanks de zeven (!) minuten extra tijd.

Die kwam er nadat Marouane Fellaini lange tijd moest opgelapt worden. Een kwartier voor tijd botste de strijdende middenvelder namelijk hoofd tegen hoofd in duel met Sergio Ramos. Fellaini bloedde hevig en kreeg een tulband aangemeten, maar van ophouden was er geen sprake bij de ‘Big Fella’. Meer zelfs: op het einde van de reguliere speeltijd probeerde Fellaini zelfs nog met een kopbal de 2-2 te scoren.

Het bleef echter bij 2-1, waardoor Real zijn eerste prijs van het nieuwe seizoen al beet heeft. Voor Zinedine Zidane is het al zijn zesde trofee bij Real Madrid, de Fransman won zes van de acht mogelijke trofeeën bij De Koninklijke...