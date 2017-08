Wat te doen vandaag? Dit zijn onze zomertips

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

1. TVL-vertelling met Raf Coppens

Raf Coppens is ondertussen een ancien van de Vlaamse comedy. Hij verkocht jarenlang de grootste zalen volledig uit. Vandaag keert hij terug naar de basis en begeeft hij zich tussen de mensen in Zutendaal. In ‘De Grote Raf Coppens Show’ vuurt hij zes oneliners per minuut op het publiek af. Verder is het een show zonder meningen, boodschap of rode draad. Het is een show vol grappen.

Foto: Raf Coppens

Op 09/08 vanaf 19 uur, de show start om 20 uur in Mariapark, O.L. Vrouwestraat 3 in Zutendaal. Gratis inkom. Eigen stoeltje meebrengen.

www.tvl.be

2. Isabella A in het park

Met haar deelname aan Liefde voor Muziek, waar ze nummers van Natalia, Clouseau, Josje, Lady Linn en Gers Pardoel naar haar hand zette, gooide Isabelle A hoge ogen. Het was meteen de aanleiding voor een nieuw album, ‘Zo zal het zijn’. Dat album stelt ze samen met haar band, met leden van Gorki en Whodads, voor op de Vlaamse podia. Vanavond brengt het haar tot in Maasmechelen.

Op 09/08 vanaf 18.30 uur met het concert om 20.15 uur in het Koninginnepark, Koninginnelaan in Maasmechelen. Gratis toegang.

www.engieparkies.be

Isabelle A Foto: Engie Parkies

3. Jazz op het plein met Tim Finoulst Trio

Foto: Tim Finoulst Trio

Het trio van de Genkse gitarist Tim Finoulst bracht een eerste album ‘Narrative’ uit. Ze komen dat album vanavond live brengen op Jazz op het plein in Genk. Tim Finoulst is als leraar verbonden aan kunstschool Musart in Hasselt en de academies van Genk en Hasselt. Hij is een veelgevraagd muzikant in tal van jazzensembles en verzamelde met Martijn Vanbuel en Daniel Jonkers uitstekende muzikanten rond zich als Tim Finoulst Trio.

Op 09/08 om 20.15 uur aan C-mine Cultuurcentrum, C-mine 10 in Genk. Gratis toegang.

www.c-minecultuurcentrum.be

4. Wandel de Oogsttocht

De Sparrentrippers organiseren vandaag de Oogsttocht met wandelingen rondom Kesselt met een lus richting Vroenhoven. Een andere lus gaat naar Veldwezelt. Een derde lus trekt door Wolder en rond de Cannerberg. Er zijn uitgestippelde routes van 4, 6, 8, 12 en 20 kilometer. Ook het landmark de Kesseltes kip ontbreekt niet in de tocht.

Op 09/08 van 9 tot 15 uur in zaal De Helle, A. Nelissenlaan 13 in Lanaken. Deelnameprijs bedraagt 1,5 euro, tot 14 jaar gratis.

Foto: *

5. Eminens vergezelt Toeternietoe

Ze waren al enkele keren te gast op vorige edities van het Zomerfestival van Toeternietoe en zetten steeds het plein in vuur en vlam. Daarom komt de coverband Eminens dit jaar terug naar Hasselt. De drie vocals en blazerssectie staan garant voor een stevige set aan covers van golden oldies tot recente popnummers. De sfeerband Toeternietoe speelt in het voorprogramma.

Op 09/08 vanaf 19 uur aan De Blauwe Nonnen, Maastrichterstraat 96 in Hasselt. Gratis toegang.

www.toeternietoe.be