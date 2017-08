Waaghals tart de dood door gevaarlijke sprongen uit te voeren, en moet afrekenen met kwade bewakers

Een Britse freerunner krijgt heel wat kritiek te slikken omdat hij een levensgevaarlijke stunt ondernam aan het Somerset House in Londen. De jongeman werd gefilmd terwijl hij over een diepe gracht sprong, nauwlettend in het oog gehouden door geërgerde beveiligingsagenten die hem uiteindelijk de weg probeerden te versperren.

Freerunner Greg Ennis waagt zich wel vaker aan levensgevaarlijke sprongen, maar oogst nu heel wat kritiek nadat beelden van zijn meest recente sprong op YouTube werden gepubliceerd. Op de 21 minuten lange video is te zien hoe de atletische kerel, enkel gekleed in een in blauwe short en sportschoenen, de hachelijke sprong uitvoert voor het oog van verbijsterde voorbijgangers.

Na de eerste sprong worden hij en zijn vrienden echter tegengehouden door geërgerde beveiligingsagenten die willen voorkomen dat er nog meer beelden worden gemaakt. “Je kan hier niet zijn”, zegt een van de bewakers, terwijl hij de cameraman die de drone bestuurt, probeert weg te trekken van zijn plekje op een muur.

Zonder zich iets aan te trekken van de kwade bewakingsagenten, neemt Ennis opnieuw een aanloop om de sprong voor een tweede keer uit te voeren, waarna de gemoederen verhit raken. Uiteindelijk proberen de bewakers de weg van de waaghals te versperren met metalen stoelen, maar de stuntman springt voor een derde keer over de gracht en landt veilig en wel zonder de stoelen te raken.

Excuses aan de beveiligingsagenten

Niet iedereen is even onder de indruk door de sprong van de waaghals en talloze kijkers vinden dat de beveiligingsagenten gelijk hadden toen ze de mannen wilden tegenhouden. “Jullie weten niet hoe dom en gevaarlijk deze stunt is”, schreef iemand na het bekijken van de video.

Volgens Harry Gallagher, die de drone bestuurde, beseft de groep jongeren dat de bewakers gewoon hun job deden en maakten ze achteraf hun excuses aan de man die hen probeerde tegen te houden.

Bekijk hier de volledige video van de indrukwekkende sprong en de ruzie met de beveiligingsagenten: