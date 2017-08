Genkse prof helpt eerste Afrikaanse baby op de wereld via goedkope ivf-methode

Genk - Maandag werd in Ghana Kwadwo geboren. De gezonde jongen van 3,3 kilo is het eerste Afrikaanse kind waarbij de zwangerschap tot stand kwam met de goedkope ivf-methode van professor Willem Ombelet van het ZOL in Genk. De techniek van Ombelet en zijn team laat ouders toe om aan 5 procent van de prijs hun kinderwens vervullen. Dus 200 euro in plaats van 4.000 euro. “We hopen op een wereldwijde doorbraak van de techniek. Want vooral voor vrouwen in derdewereldlanden leidt onvruchtbaarheid vaak tot verstoting door hun man”, zegt Ombelet.

Willem Ombelet klinkt even enthousiast bij de bekendmaking van de geboorte van Kwadwo als André Dumont moet geweest zijn toen hij in As steenkool in de grond vond. De revolutionaire techniek van ...