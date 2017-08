Sonja is op zoek naar vermist schaap: “Voor mij is het een huisdier”

Arendonk - Sonja Wiggenraad uit Arendonk zit met de handen in het haar. Haar zwart ‘Ouessant’-schaap is sinds vrijdagnacht vermist. Ze looft een beloning uit voor wie het dier terugbrengt.

Volgens Sonja is het onmogelijk dat haar schaap is ontsnapt, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. “De wei is goed afgesloten en nergens is de omheining beschadigd. Bovendien staat het andere ‘Ouessant’-schaap nog in de wei. Als de omheining stuk was, zou ook die zijn gaan lopen.”

De inwoner van Arendonk heeft een speciale band met het schaap. “Voor mij was het niet zomaar een schaap, eerder een huisdier. Ik had de twee schapen twee jaar geleden geadopteerd uit het asiel in Weelde (Ravels). Ze zijn tam en lopen net zoals honden mee aan een riempje. Het overgebleven schaap is in de war en treurt nu het alleen overblijft.”

Sonja verspreidde via Facebook het pamflet dat ze ook in Arendonk ophangt. Ze looft honderd euro uit aan eenieder die haar het schaap kan terugbrengen. Ze benadrukt ook dat het vlees van het dier niet eetbaar is.