Diertjes die aan benen Australische tiener peuzelden, waren zeevlooien

De kleine en mysterieuze diertjes die zaterdag de benen van een Australische tiener hadden aangevallen, blijken zeevlooien (Lysianassid Amphipod) te zijn. De diertjes konden geïdentificeerd worden door zeebioloog Genefor Walker-Smith, zo melden de Australische media.

De 16-jarige Sam Kanizay zocht zaterdag na een voetbalwedstrijd verkoeling in het water op Dendy Street Beach, in de wijk Brighton in Melbourne. Een half uur later kwam hij met twee fel bloedende benen weer uit het water. Mysterieuze diertjes deden zich namelijk tegoed aan de benen van de tiener. Kanizay moest naar het ziekenhuis worden gebracht om het bloeden te laten stoppen.

Walker-Smith zegt nu dat de tiener werd aangevallen door zeevlooien, een ondersoort van de vlokreeften (Amphipoda). Die dieren eten normaal gezien enkel dode vissen of zeevogels. “Eigenlijk vallen ze geen mensen aan”, zegt de biologe. “Dit was dom toeval.”

Walker-smith denkt dat de jongen werd aangevallen omdat hij zich in de buurt van een dood dier bevond. De zeevlooien zouden daarna op zijn benen zijn overgeschakeld. “Hij bleef een lange tijd stil in het koude water, dat heeft hen de tijd gegeven om toe te happen”, klinkt het. Door het koude zeewater zou hij de beten bovendien niet gevoeld hebben. “Normaal gezien merk je dat, en wrijf je de dieren gewoon weg”, zegt ze aan de zender ABC.

De biologe benadrukt tot slot ook de belangrijke rol van de diertjes in het mariene ecosysteem. “Als we hen niet hadden, dan lag de zee vol met dode vissen en dode vogels.”

