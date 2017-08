Vals alarm in Molenbeek nadat verwarde dertiger beweert dat hij explosieven in zijn wagen heeft

De politie heeft dinsdag het vuur geopend op een verwarde dertiger die na een controle op de politie wou inrijden. De bestuurder, een Rwandees, kon snel overmeesterd worden, maar beweerde dat hij explosieven in zijn wagen had. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse maar vond geen explosieven.

Toen een man niet wou stoppen tijdens een politiecontrole, kwam het tot een achtervolging. De politie kon de man uiteindelijk klem rijden op de Ninoofsesteenweg in Molenbeek, tussen het Weststation en de Dilbeekstraat. Maar toen bleek dat de man wou inrijden op de politie, hebben enkele agenten het vuur geopend.

“Op de Ninoofsesteenweg, iets verder dan het Weststation is het de agenten niet gelukt om de wagen klem te rijden. Er is dan op de banden van het voertuig geschoten. Zo hebben ze het kunnen immobiliseren en werd de bestuurder uit het voertuig gehaald. Tijdens deze operatie beweerde de bestuurder dat er explosieven aanwezig zijn in het voertuig”, vertelt korpschef van de zone Brussel-West Johan Berckmans. Na zijn arrestatie controleerde de politie de handen van de man op sporen van explosieven, zo meldt VTM nieuws.

Vals alarm

Ontmijningsdienst DOVO kwam vlak na de arrestatie ter plaatse om te controleren of er zich wel degelijk explosieven in het voertuig, bevonden. Maar iets na acht uur dinsdagavond bleek het uiteindelijk om vals alarm te gaan. Door het incident werd er wel een tijdlang een veiligheidszone ingesteld en werd de Dilbeekstraat langs beide kanten afgesloten. Volgens getuigen vond er rond 19 uur een knal plaats. Of het om een gecontroleerde ontploffing ging, is niet duidelijk.

Intussen heeft het parket van Brussel ook informatie vrijgegeven over de bestuurder. Het gaat om een Rwandese dertiger, die tot 2009 in België verbleef maar sindsdien in Duitsland woont. De man is gekend bij justitie. Nog volgens het parket van Brussel maakte de man een verwarde indruk.

Foto: *