Handmade in Belgium-label voor Kaasmakerij Karditsel

Lummen - Giedo De Snijder van Kaasmakerij Karditsel in Lummen ontving het UNIZO ‘Handmade In Belgium’-label uit handen van Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg en Johnny Ceyssens, bestuurslid UNIZO Lummen en zelf HIB-labelhouder met zijn schuttingsvlechterij de 'Wilgen'.

Giedo De Snijder van kaasmakerij Karditsel in Lummen ontving het UNIZO ‘Handmade In Belgium’-label uit handen van Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg en Johnny Ceyssens, bestuurslid UNIZO Lummen en zelf HIB-labelhouder met zijn schuttingsvlechterij de 'Wilgen'.

Karditsel maakt biologische, rauwmelkse geitenkazen met grondstoffen uit een duurzaam landbouwsysteem voor mensen die op zoek zijn naar gezonde, eerlijke en smaakvolle voeding. Alle kazen van Karditsel worden 100% met de hand geschept en handmatig ingezouten.

www.karditsel.be - Goeslaerstraat 33B - Lummen.

Met het HIB-label (Handmade In Belgium) wil UNIZO ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en geitenkaasmakerij Karditsel past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg uit. Met dit label erkent UNIZO Limburg de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

WAAROM ZET UNIZO IN OP AMBACHT?

We zijn allemaal terug op zoek naar authentieke, handgemaakte producten, en opnieuw gefascineerd door het beheersen van een handvaardigheid en ambachtelijke technieken, het is in tijden van digitalisering en economische crisis weer een onderwerp van gesprek: 'Handmade' is helemaal terug.Daarnaast helpen ambachtelijke ondernemers om onze samenleving te verduurzamen. Willen we de druk op onze planeet verminderen, dan zullen we sowieso minder maar kwalitatiever moeten produceren. En in zo’n economisch model hebben de ambachtslieden zeker een toekomst. Ze produceren immers alleen als de vraag er is, in overleg met hun klant, en kunnen zo de afvalberg beperken. Hun producten reizen bovendien niet de hele wereld rond om tot bij hun afzetmarkt te komen.

www.handmadeinbelgium.com