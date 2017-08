Ongenoegen over oproep voor vrijwilligerswerk in scholen

Antwerpen -

Onderwijsvakbond COV trekt aan de alarmbel naar aanleiding van een artikel in het infoblad van de stad Antwerpen waarin het lokale Servicepunt Vrijwilligers een oproep lanceert om meer vrijwilligers aan te trekken in het onderwijs. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad en De Standaard dinsdag. Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) stelt in een reactie dat het louter gaat om activiteiten die niet tot de opdracht van het onderwijs behoren.