Legendarische coverband komt naar Kozen

Kozen

Nieuwerkerken - Op zondag 14 augustus is Coco Spirit te gast op de kermis van Kozen. Een naam die bij velen een belletje doet rinkelen. De covergroep was acht jaar lang het huisorkest van Felice in het tv-programma 'Het Swingpaleis'.

Coco Spirit toert al bijna dertig jaar door Vlaanderen. “We zijn met de groep begonnen toen we nog studeerden. Het geld was meer dan welkom om op stap te gaan in Leuven”, zo vertelt zanger en oprichter Alain Verset. Coco Spirit heeft ook Limburgse roots, want Jacques Motmans uit Alken stond ook mee aan de wieg. “Al snel mochten we de aftershow spelen van The Night of The Proms, en daaruit zijn toen de contacten met de VRT ontstaan”, zo blikt Alain terug. “Met Felice hebben we acht jaar lang het Swingpaleis gedaan, tot in 2006. Al even geleden, maar de mensen spreken ons daar nog altijd op aan. Vorig jaar is onze bezetting wel gewijzigd. We zijn nu met zijn drieën, een gitarist een bassist en een drummer, net zoals The Police vroeger. Speciaal voor de kermis in Kozen hebben we een show van 100 minuten in elkaar gebokst met alle meezingers uit de laatste vier decennia, gaande van de Dire Straits tot Bruno Mars.”

Wie Coco Spirit gratis aan het werk wil zien, is op zondag 14 augustus welkom op de kermis van Kozen in de Dorpsstraat. Ze beginnen om 21 uur aan hun set. Na het optreden is het aan de diskjockey om de sfeer erin te houden tot 2 uur.