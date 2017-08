Europese Commissie: “Lidstaten moeten EU onmiddellijk notificeren van bedreiging volksgezondheid”

België en de andere EU-lidstaten zijn wettelijk verplicht om het Europese Rapid Alert System “onmiddellijk” aan te spreken als ze weet hebben van een bedreiging van de volksgezondheid. Dat heeft een woordvoerster van de Europese Commissie dinsdag verduidelijkt. Het onderzoek om uit te maken wanneer de Belgische autoriteiten op de hoogte waren van de besmetting met fipronil is lopende, maar voorlopig zijn er geen indicaties dat de Europese regels niet nageleefd zouden zijn.

Op 20 juli trok België aan de alarmbel en bracht het de Commissie en de andere lidstaten er via het snelle waarschuwingssysteem van op de hoogte dat er een besmettingsincident was vastgesteld. Commissiewoordvoerster Mina Andreeva benadrukte dinsdag dat de Commissie voor die datum via geen enkel kanaal informatie had ontvangen over met fipronil besmette eieren.

De Europese wetgeving verplicht de lidstaten meteen alarm te slaan als ze weet hebben van een bedreiging van de volksgezondheid. Als zou blijken dat België - of een ander land - te lang heeft gewacht, kan de Commissie een inbreukprocedure openen. Maar dat scenario is momenteel dus niet aan de orde.

Andreeva zei ook dat de bevoegde commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, de Litouwer Vytenis Andriukaitis, dinsdag nog contact zal opnemen met Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme. Eerder had hij al de Duitse minister Christian Schmidt en de Nederlandse staatssecretaris Martijn van Dam aan de lijn over het fipronilschandaal.