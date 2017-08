Tweede bonobobaby van het jaar voor Planckendael

Antwerpen - In Planckendael heeft bonobovrouwtje Djanoa op woensdag 2 augustus een baby ter wereld gebracht. Dat heeft het Mechelse dierenpark dinsdag bekendgemaakt. De bevalling gebeurde voor het eerst buiten op het apeneiland, waar Djanoa tussen de struiken een nest van houtwol had gemaakt. Het jong maakt het goed. Het is de zestiende bonobobaby in de geschiedenis van Planckendael en al de tweede van dit jaar.

Planckendael is de internationale stamboekhouder van de bonobo en de Europese coördinator van het kweekprogramma van de soort. In Europa leven momenteel zowat 120 bonobo’s in tien verschillende dierentuinen. In het wild komt de soort enkel voor ten zuiden van de Congostroom in Afrika, in het hart van het Congolese regenwoud. Daar leven nog slechts 30.000 tot 50.000 bonobo’s, die bedreigd worden door stroperij, ziektes en het verlies van habitat.

De nieuwe bonobobaby is de tweede in Planckendael dit jaar, na het jongetje Rubani eind januari. Nu is Djanoa bevallen van een meisje. Wie de vader is, moet nog bepaald worden via DNA-onderzoek aangezien bonobo’s meerdere seksuele partners hebben. Het meisje zal een naam krijgen die begint met de letter S. In principe zal ze verhuizen naar een andere dierentuin wanneer ze ongeveer acht jaar oud is.

(belga)