Het zevende Live a Life festival weer een 3-daags succes

Stevoort

Hasselt - Het Stevoortse feest dat zich terecht een ‘echt benefietevent’ noemt, heeft vorig weekend alle registers opengetrokken. Met een Rockfestival op vrijdag, een kinderparadijs op zaterdag en een klassiek concert op zondag haalde Live a Life duizenden naar de Vennekenshoeve.

Live a Life is een meerdaags event waarvan alle opbrengsten naar kankeronderzoek projecten van kankeronderzoek UHasselt, Jessa en ZOL gaan. Zo overhandigde organisator Ronny Boussu en zijn team eind vorig jaar nog een cheque van 11.237 euro aan deze drie instellingen. Op welk bedrag ze in 2017 mogen rekenen, is nog niet geweten.

Het volksfeest op de Vennekenshoeve biedt zowel kunst in allerlei vormen als een stevig podium waar rockgroepen en volkskunst elkaar aflossen. Zo zong onder meer de Alkense Ine in haar ontwapenende eenvoud gekende songs en besloot ze met een ‘Ik hou van u’ waar iedereen zich graag bij aansloot.

In de achtertuin liet woordkunstenaar Godfried Kippers zich muzikaal ondersteunen door een zeer verdienstelijke Eric Blocken en pianist Jan Coeck. Te midden van beelden, smeed- en schilderwerk werk declameerde Kippers vooral eigen werk.

Af en toe maakten regenbuien het de organisatie en de artiesten moeilijk. Zo moest de L&M-band met Peter Van Laet hun optreden onderbreken voor een heuse stortbui. Maar de tenten boden aan de bezoekers voldoende bescherming.