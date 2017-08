Deze vrouw legt uit hoe ze erin slaagde haar te grote borsten te doen krimpen

De Canadese Mel Cech heeft op Instagram een voor- en nafoto gedeeld met daartussen zeven jaar en een groot verschil in haar borstomvang. Dankzij een uitgekiend trainingsplan en een dieet is ze er in geslaagd haar naar eigen zeggen te grote borsten te doen krimpen en dat zonder dat er een operatie aan te pas moest komen. "Als je een operatie overweegt, probeer dan eerst wat meer te bewegen en een dieet. Borsten zijn lichaamsvet, zo simpel is het."

Mel Cech stond ooit op de wachtlijst om een borstverkleining te ondergaan, maar nu, zeven jaar later, is die verkleining al lang niet meer nodig. Ze slaagde er namelijk in haar borsten te doen krimpen zonder dat er ook maar een scalpel van in de buurt kwam. Op Instagram deelde ze dan ook de voor- en nafoto's nadat een van haar vrienden die eerste naar haar had gestuurd om haar er aan te herinneren dat ze er ooit compleet anders uitzag.

"Dit was zeven jaar geleden en ik had een hekel aan mijn borsten. Ik paste in haast niets van kleding die ik wou dragen, voelde me oncomfortabel en het maakte lopen, springen en haast elke andere beweging ongemakkelijk. Ik stond toen op de wachtlijst om een borstverkleining te ondergaan. Een paar maanden later schafte ik mij een fitnessabonnement aan. Ik had geen idee waar ik aan begon, maar nam een personal trainer onder de arm en begon er gewoon aan. Gezonder eten werd ook een prioriteit. Ik ben er uiteindelijk in geslaagd om een operatie te vermijden en heb me nooit fitter gevoeld."

"Beste dat me is overkomen"

Toch was er heel wat volharding voor nodig. "De resultaten komen er niet plots, want ik heb hier zeven jaar aan gewerkt. Blijf positief, respecteer je lichaam en eet om het te voeden. Dit zou iedereens prioriteit moeten zijn. Die operatie niet moeten ondergaan is het beste dat me ooit onopzettelijk is overkomen. Als je een operatie overweegt, probeer dan eerst wat meer te bewegen en een dieet. Borsten zijn lichaamsvet, zo simpel is het."