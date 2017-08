Sean D’Hondt vertelt over zijn grootste angst

Al van jongs af aan smeet Sean D’Hondt zich enthousiast in de muziek. Maar toen hij als tiener een avond terugkwam van een concert, werd het niet meer stil. “Plots had ik een onophoudelijke pieptoon in mijn oren”, vertelt de muzikant aan Story. Tinnitus, zo beseften de artsen.

“Ik heb het mezelf lang kwalijk genomen dat ik mijn oren niet beter heb beschermd”, zegt de zanger nu tegen de redactie van Story. “Want ik werd door mijn omgeving voortdurend gewaarschuwd voor de gevaren.”

Nu, 19 jaar later, heeft de 33-jarige zijn lesje geleerd. Bij het minste lawaai doet hij oordopjes in. Is hij die toch vergeten? Dan heeft hij zo zijn eigen oplossing. “Dan prop ik desnoods wc-papier in mijn oren!” Alles voor de bescherming. “Want doof worden is mijn grootste angst!”