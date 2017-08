Vader wiegt zoontje in slaap door hem te vertellen over... zijn job

Veel kinderen krijgen voor het slapengaan nog een verhaaltje te horen van hun mama of papa. Vaak zijn dat sprookjes of korte verhalen voor kinderen. Maar deze vader gooide het over een heel andere boeg. Hij vertelde zijn zoontje maar al te graag verhaaltjes over zijn job.

Papa Kevin Payne wist niet meer wat gedaan met zijn zoontje Carter. De baby van vijf maanden oud geraakte maar niet in slaap en Kevin was radeloos. “Ik heb geprobeerd om hem in slaap te zingen, maar dat hielp niet”, zegt Kevin. “Al kan ik Carter dat niet kwalijk nemen, want ik zing erg vals.”

“Ik probeerde dus om ‘outside the box’ te denken en besloot dan maar om te vertellen wat ik allemaal doe op mijn werk. Tot mijn grote verbazing leek dat te werken. Carter vocht tegen de vermoeidheid en viel op mijn arm in slaap. Ik weet nu wel niet zeker of het mijn stem is die hem gewoon kalm maakt, of dat mijn werk echt zo saai is...”, klinkt het.