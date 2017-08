Honda heeft goed nieuws voor Stoffel Vandoorne

Al sinds de comeback van Honda als motorleverancier in de Formule 1 in 2015 ondervindt Honda heel wat problemen met haar motor. Bovendien is de krachtbron van de Japanners de minste krachtige van de vier motorleveranciers, maar daar zou volgens Honda-motorsportbaas Yusuke Hasegawa verandering in moeten komen.

Ook in de aanloop naar het F1-seizoen 2017 ondervond Honda heel wat problemen met haar F1-motor. Zowel de betrouwbaarheid als de competitiviteit liet te wensen over. Na maanden van hard werk werden vlak voor de zomerpauze in de Formule 1 echter de eerste successen geboekt.

De spec 3-versie van de motor blijkt een stuk beter te presteren en in Azerbeidzjan en Hongarije slaagde McLaren erin om met de Honda-motor de eerste punten van het seizoen te behalen. Bij Honda willen ze ook na de zomerpauze verder progressie boeken en verwacht men zelfs om tegen het einde van het seizoen over een krachtigere motor dan die van Renault te beschikken.

"We schroeven het motorvermogen beetje bij beetje op. Ik verwacht dat we deze lijn door kunnen trekken maar het wordt lastig om Mercedes of Ferrari te pakken", vertelde Hasegawa tegen 'Motorsport.com'. "Qua snelheid wil ik voor het einde van het jaar echt voor Renault staan."

Volgens Hasegawa zou Honda zich dit seizoen nog nooit zo dicht bij de concurrentie bevonden hebben. Ondanks het verschil in vermogen met de motor van Renault is Hasegawa er echt van overtuigd dat Honda de kloof kan dichten: “Ja, ik geloof er echt in, ik zie dat aan de data. Ik noem geen getallen maar we zijn het gat aan het dichten."

Bedoeling zou zijn om de motor stap voor stap iets meer vermogen te geven en dat extra vermogen zal tijdens de eerste twee races na de zomerpauze echt wel van pas komen. Met de GP van België en de GP van Italië staan immers meteen twee races gepland op circuits waar motorvermogen enorm belangrijk is.

Honda zou ook zo snel mogelijk een zogenaamde spec 4 van haar motor willen introduceren, een aangepaste versie van de huidige motor met opnieuw heel wat verbeteringen. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en teamgenoot Fernando Alonso zullen een verbeterde en krachtigere Honda-motor alvast met open armen verwelkomen ...

