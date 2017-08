Toxicoloog Jan Tytgat: “Niet meer dan vier besmette eieren per dag eten”

hasseltHet Federaal Voedselagentschap (FAVV) gaat elk bedrijf in ons land waar eieren geproduceerd worden controleren op het verboden reinigingsmiddel fipronil. Ook pluimveehouders die nooit contact hebben gehad met het Nederlandse reinigingsbedrijf Chickfriend of met Poultry Vision, de Belgische leverancier. De eieren van de 35 bedrijven die zijn vrijgegeven, mogen verkocht worden. Maar toxicoloog Jan Tytgat stelt, na het bekendmaken van de details, zijn waarschuwing bij. “Ik vind de grenswaarden die het FAVV hanteert hoog, en adviseer om niet meer dan vier besmette eieren per dag te eten.”