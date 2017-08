Twee doden bij bosbranden in Italië

Bij de bosbranden van de jongste dagen in Italië zijn twee doden gevallen. Het gaat om twee vrouwen, moeder en dochter.

De hulpdiensten hebben maandag hun lichamen gevonden in een huis in de buurt van Tivoli, ten oosten van Rome. Het gaat om een 92-jarige vrouw en haar 68-jarige dochter. Een man werd naar het ziekenhuis gebracht met rookintoxicatie. Het huis waarin ze verbleven raakte ingesloten door de vlammen.

Het is in Italië erg warm en het heeft al weken niet geregend. Er woeden op verschillende plaatsen bosbranden. Alleen al op het eiland Sicilië waren er maandag 299 oproepen naar de brandweer. In het centrum van het land (Lazio) waren er 152 oproepen. En ook de zuidelijke regio’s zijn getroffen door bosbranden.

