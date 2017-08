Wielertoeristen redden Genkenaar (86) uit kanaal in Zutendaal

Genk / Zutendaal / Houthalen-Helchteren - Het heeft niet veel gescheeld of een 86-jarige man uit Genk was zondagmiddag verdronken in het Albertkanaal in Zutendaal. Vermoedelijk was de man uitgegleden met zijn wandelstok en zo in het water terechtgekomen. Gelukkig hoorde een toevallig voorbij spurtende groep wielertoeristen van Cycling for Helchteren plots zijn hulpkreten.

“Vanop de oever was er eigenlijk nauwelijks iets te zien”, vertelt Gaston Oeyen van Cycling for Helchteren. “Wel hoorden enkele leden plots het hulpgeroep in de verte. Het klonk heel ...