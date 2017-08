"Eigenlijk is er met die eieren echt niet veel aan de hand"

Twee maanden nadat bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) een klacht binnenliep over het reinigingsmiddel fipronil in eieren, hebben we dan toch uitleg gekregen. Daarvoor maakte iedereen er zich vanaf met “de volksgezondheid is niet in gevaar”. Dat zal wel, maar ook dan mogen we weten wat er precies aan de hand is. Net die geheimdoenerij is wat mensen stoort. Ah, ze zwijgen liever? Dan hebben ze iets te verbergen.

Zelfs toxicoloog Tytgat moest na de bekendmaking van de resultaten zijn waarschuwing bijstellen. Op basis van wat zondag gecommuniceerd was, had hij berekend dat we 15 eieren per dag mochten eten. Intussen zijn er dat maar vier. Die Europese grenswaarden kan je blijkbaar op een of andere statistische manier ‘verbeteren’. De grenswaarde die FAVV hanteert is maar liefst 100 keer hoger dan die van de toxicoloog. Daar is wellicht een zeer degelijke wetenschappelijke uitleg voor, toch blijft ook dit verhaal hangen.

Het wantrouwen is eigenlijk ingegeven door de heisa in Nederland. Daar hadden ze al eerder een lijst van eieren waar je vanaf moest blijven. Wij gebruikten hetzelfde middel, maar hier was niet veel aan de hand. Het doet denken aan de scheurtjes in de kernreactoren die een paar zomers geleden ontdekt zijn. Ook dat was aanvankelijk een bagatel, volgens het bevoegde agentschap. Waar of niet, je wist wel dat dit nieuws eerst zou uitdeinen en vervolgens zou ontploffen.

We hebben in dit land ‘openbaarheid van bestuur’. Iedereen mag informatie opvragen aan de overheid, al moet je in de praktijk vaak erg lang wachten op een antwoord. Verder is er ook nog een parlement dat de bevoegde ministers behoorlijk kan grillen. Aan informatie zullen we dus wel geraken. Maar dat duurt een tijdje en net daar gokken crisismanagers vaak op. Tegen dan ligt er geen kat nog van wakker. Ze hebben nog gelijk ook.

Toch kan je je afvragen waarom het FAVV niets heeft geleerd van de dioxinecrisis. Daar hebben ze zelfs hun bestaan aan te danken. Dat ze liever wachten op alle mogelijke informatie is misschien goed om zichzelf te beschermen voor de kleinste inhoudelijke fout. Of omdat ze geen paniek willen zaaien. Uiteindelijk krijgen ze precies het omgekeerde klaar: een hoop onrust.

Eigenlijk is er met die eieren echt niet veel aan de hand. Zelfs zeven Sri Lankanen die een heel flesje fipronil leegdronken omdat ze een einde wilden maken aan hun leven, mochten na een aantal dagen gezond en wel het ziekenhuis weer verlaten. Ondanks een miljoen keer de toelaatbare dosis. Leg dat maar eens uit aan consument, boer en kip.