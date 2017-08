Belgische baseballer is beste hitter in Nederlandse baseball-competitie

De Belgische baseballer Benjamin Dille heeft het reguliere seizoen van de Nederlandse hoofdklasse afgesloten als beste slagman. Geen enkele hitter kwam in de buurt van het slaggemiddelde van Dillie: .448. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 1998.

Het betekent dat de tweede honkman van landskampioen Neptunus zo ongeveer in elke twee slagbeurten een honkslag produceerde. Ook voert Dille met 52 honkslagen de ranglijst van de hoofdklasse aan. Dille speelt al sinds 2004 - hij was toen zeventien jaar - in de Nederlandse competitie. Sinds 2006 komt hij uit voor landskampioen Neptunus.