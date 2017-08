Neos maakt natuurwandeling in Hengelhoef

Houthalen-Helchteren - Op 3 augustus spraken de leden van Neos Houthalen-Helchteren af op de parking van het bezoekerscentrum in Hengelhoef. Op de afspraak was ook de vzw Limburg Landschap aanwezig die een mooi programma gepland had voor de wandelaars.

Eerst maakten de Neos-leden een mooie natuurwandeling met een natuurgids. Ze wandelden naar de bijenfarm, waar de nuttige beestjes net zeer actief waren door het uitkomen van de zon. Daarna gingen ze door een acaciadreef, gekenmerkt door enorm grillige boomstronken, terwijl ze ondertussen op zoek gingen naar paddenstoelen. De wandelaars kregen uitleg over eetbaarheid van de natuur met proevertjes ter plaatse. Ook het bosbeheer en de schade door exoten kwam aan bod.



Na deze mooie wandeling was een stevige verfrissing op het mooie terras zeker welkom. Na de korte onderbreking werd dan een voorstelling gegeven over de werking van de vzw Limburgs Landschap, gevolgd door een rondgang in de tuin met streekplanten en in de groentetuin van het centrum waarbij de uitleg door de tuinier van dienst zeker gesmaakt werd door de hobbytuinders. Daarna keerden de leden moe maar voldaan weer naar huis.