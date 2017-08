FESTIVALRAPPORT. "Het is echt knap welke inspanningen hier gedaan worden"

Beringen - Het festivalteam trok naar Paal op Stelten om de rolstoelvriendelijkheid van het festival eens onder de loep te nemen. Met een gehuurde rolstoel trok onze festivalreporter het festivalterrein op om de toegankelijkheid aan den lijve te ondervinden.

Het festivalteam was in de eerste plaats aangenaam verrast door de vriendelijkheid van de inwoners van Paal. Er werd altijd een helpende hand aangereikt en onze festivalreporter werd altijd met een glimlach doorgelaten. Puntjes voor vriendelijkheid al in the pocket.

Maar ook de andere festivalgangers in een rolstoel kunnen de inspanningen van de organisatie wel pruimen. "Er is hier een aparte ingang voor rolstoelgebruikers. Dat is een surplus die je op heel weinig festivals ziet", klinkt het.

Ook kon onze festivalreporter gebruik maken van het rolstoelpodium met perfect zicht op de dansbenen van Jan Leyers van Soulsister. Als begeleider kreeg de cameravrouw van dienst prompt een stoel onder haar poep geschoven. "Ik geef een acht om toch maar geen tien te geven he (lacht)."