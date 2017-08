Visagiste van de sterren heeft eerste hulp bij beautyblunders in de zomer

Van een verbrande neus tot een zweterige huid: visagiste Kate Best, werkt samen met superster Jennifer Lopez en weet hoe je de meest voorkomende beautyproblemen in de zomer snel verdoezelt. Ze verklapt haar tips in The Daily Mail.

Wanneer de zon fel schijnt, kan een laag fond de teint duidelijk zichtbaar zijn. Best adviseert om poeder op warme dagen te vermijden. “Ga voor een getinte dagcrème of een BB-crème en laat het product vermengen met de oliën van de huid voor een natuurlijke look. Je kunt overdag met een tissue het overtollige product weg deppen. Herhaal dit enkele keren.”

Last van een zweterig gelaat, werk dan in laagjes met je make-up. “Breng altijd eerst een primer aan om te voorkomen dat je make-up uitloopt bij warme temperaturen. Verstuif dan fixerende spray op het gezicht. Ook na het aanbrengen van je lichte make-up kun je de spray aanbrengen. Dit leidt tot een waterdicht effect dat een hele dag duurt. Ook hier kan deppen met een doekje papier soelaas bieden.

Een verbrande neus is niet alleen pijnlijk, het kan ook een stokje steken voor make-uplook die je voor ogen hebt. Smeer een gel op basis van aloë vera je verbrande neus - die biedt afkoeling. In erge gevallen kun je de crème bevriezen en tegen de getroffen zone houden. Daarna kan lotion op basis van kamillebloemen de pijn verzachten en de roodheid temperen. Last van zand in het gezicht? Met een laagje babypoeder glijdt het van je huid zonder scrub-effect.