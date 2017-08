Succesvolle oogst voor De Plezanten Hof

Kattenbos

Lommel - In april 2017 is de deeltuin op Kattenbos gestart met het zaaien van biologische groenten. De Plezanten Hof, een project van vzw de Biehal met steun van de Koning Boudewijn Stichting, telt al zo'n 800 courgetten, 200 kroppen sla, zo'n 250 komkommers en nog veel meer lekkers.

Op een perceel grond op Kattenbos, dat eigendom is van de paters van het Heilige sacrament, onderhouden medewerkers en vrijwilligers van vzw de Biehal samen met vrijwilligers van de lokale afdeling van KWB Lommel Kattenbos de tuin. Vanaf september betrekken ze ook de leerlingen en leerkrachten van de Eymardschool bij het tuinieren in De Plezanten Hof. En de oogst mag ondertussen gezien worden. Er zijn al om en bij de 800 courgetten, 200 kroppen sla, 250 komkommers, 250 kilogram aardappelen, tomaten, ajuin, prei, selder, … geoogst.

"Deze groenten gaan integraal naar onze horeca-afdeling", vertelt Jean Aerts, bestuurslid en vrijwilliger van vzw de Biehal. "Onze medewerkers maken ze schoon, versnijden ze en gebruiken ze voor het maken van verse soep, belegde broodjes en maaltijden in onze broodjesbars en restaurants Kristal en ’t Groote Verschil in Lommel en Bistro Apollon in Mol. Niet alleen de oogst is geslaagd, maar ook de opzet van het project binnen de oproep Buurten op den Buiten van de Koning Boudewijnstichting. Met de deeltuin willen we een leuke ontmoetingsplek creëren waardoor we niet alleen tuinervaringen en weetjes kunnen delen, maar ook de sociale samenhang in de buurt versterken."