Eigenaar van Lamborghini parkeert op plaats voor gehandicapten met een “heel goede reden”

Omstanders keken woedend op toen ze een witte Lamborghini - ter waarde van ongeveer 275.000 euro - op een parkeerplaats zagen staan voor gehandicapten. “De parkingmedewerkers hebben mij zelf de instructies gegeven om daar te gaan staan”, zo beweert de eigenaar tegen de Britse krant The Bristol Post.

De peperdure Lamborghini had veel bekijks, om alle foute redenen. Want ondanks het overduidelijke groene en gele vak, vond de bestuurder toch dat hij de regels mocht overtreden en daar zijn auto mocht neerzetten zonder toestemming. De omstanders konden het dan ook niet laten om hun ongenoegen luid en duidelijk te laten blijken. “Wie denkt hij wel dat hij is? Het is niet omdat je geld hebt, dat je ineens ook alles mag”, klinkt het op sociale media.

De parkingmedewerkers besloten dan ook een beleefde brief achter zijn ruitenwissers te steken. “We gaan voorlopig geen verdere acties ondernemen, maar we vragen wel met aandrang om onze regels voor het parkeren te volgen. De volgende keer dat u foutief op een voorbehouden plaats parkeert, zal u niet meer welkom zijn in deze parking”, stond er geschreven.

“Instructies om mijn wagen niet te beschadigen”

Maar de bestuurder zelf vertelt anoniem een heel ander verhaal aan de Bristol Post. “Ik kreeg de instructies en het advies om me daar te parkeren vanuit de parking zelf. Zij zeiden tegen mij dat ik beter op de gehandicapten-plaats kon gaan staan, omdat de andere plekken nogal krap waren en er dan wel eens iemand mijn wagen zou kunnen beschadigen. Daar was er ook veel meer plaats voor mijn auto.”

“Ik was wel verbaasd, want ik wou eigenlijk eerst gewoon in de familieplek parkeren, omdat ik mijn zoon bij me had. Maar ik heb hun advies en instructies opgevolgd en me dan maar op de plaats voor gehandicapten gezet. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik was maar dertig minuutjes binnen en er waren nog heel wat vrije plaatsen voor gehandicapten. Ik heb zelfs twee families in mijn auto laten zitten om er foto’s in te nemen. De brief was dus helemaal niet gepast.”