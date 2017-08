Australië in de ban van mysterieuze dieren die peuzelden aan benen van tiener

De Australische stad Melbourne is in de ban van mysterieuze diertjes die zich zaterdagavond tegoed deden aan de benen van een tiener. De 16-jarige Sam Kanizay zocht na een voetbalwedstrijd verkoeling in het water op Dendy Street Beach, in de wijk Brighton. Een halfuur later kwam hij met twee fel bloedende benen weer uit het water.

Foto: AFP

De tiener werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar de dokters zelfs zondag nog erg veel moeite hadden om het bloeden te stoppen. Wat er precies gebeurd is, is een groot mysterie. Verschillende artsen en biologen raken het niet eens over een eensluidende verklaring voor het incident.

De meest gangbare verklaring is dat de tiener een feestmaal werd voor een groep parasitaire roeipootkreeftjes (Caligidae), die zich normaal enkel op vissen voeden en bij mensen zelden zware verwondingen veroorzaken.

Sams vader Jarrod nam tientallen van de beestjes uit het water en nam later een video van ze op terwijl ze tekeergaan op rauw vlees. Zowel die beelden als foto’s van de zwaar toegetakelde benen van Sam werden op sociale media door duizenden mensen bekeken.