Dodental door overstromingen in Vietnam opgelopen tot 26

Het dodental na de overstromingen in het noorden van Vietnam is opgelopen naar 26, deelden de autoriteiten maandag mee. Vijftien mensen worden nog vermist, en 27 worden behandeld voor hun verwondingen.

De overstromingen begonnen donderdagochtend met hevige regen, en doodden volgens de autoriteiten 12 mensen in de provincie Son La, zes in Yen Bai, vijf in Dien Bien, één in Cao Bang en één in Lai Chau.

In het gebied, één van de armste in Vietnam, bleef het tot op maandag hard regenen. Er viel in totaal al 492 millimeter regen.

De regen beschadigde 340 hectaren rijstvelden, terwijl overstromingen en aardverschuivingen wegen en bruggen wegspoelde. Meer dan 230 huizen werden verwoest en 425 huizen beschadigd. De autoriteiten ramen de schade voorlopig op 43 miljoen dollar.

Ook voor de komende 24 uur wordt nog regen voorspeld, al zou die minder hevig zijn.