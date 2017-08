Radiologen in de clinch met Riziv na miljoenenclaim voor onvergunde MRI-scans

genkDe Belgische radiologenvereniging verzet zich met klem tegen een terugvordering van het Riziv. Dat eist in totaal 13,5 miljoen euro terug van veertien ziekenhuizen omdat ze MRI-scans hebben uitgevoerd op toestellen zonder vergunning. Van het ZOL in Genk wordt meer dan 1 miljoen euro geëist. Het ziekenhuis beraadt zich over stappen.