HasseltIn liefst vier op de tien Vlaamse scholen start het schooljaar met een nieuwe directie. Het grote verloop is volgens het onderwijsveld te wijten aan de stijgende werkdruk. “Werkweken van 50 of 60 uur zijn geen uitzondering meer”, zegt Robert Vergauwen van directeursvereniging DIVO. “Geen wonder dat ze al na enkele ­jaren afhaken.”