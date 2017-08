Morgen nieuwe song van Yasmine op Radio 2

Morgen is op Radio 2 in 'Spits' (17-18 uur) postuum een nieuw nummer van Yasmine te horen. In 2008 zong Yasmine de song in tijdens 'Song City', een week waarin singer/songwriters aan nieuwe nummers werkten die op het einde van de week tijdens een afsluitend concert werden uitgevoerd.

"We hadden stemopnamen van Yasmine en hebben die nu gemixt met begeleidende muziek," zegt Luc Standaert, die dit jaar na een pauze van negen jaar in de week van 25 september een nieuwe Song City organiseert in de voormalige Wattenfabriek in Herzele.

Op 30 september heeft aan De Burcht in Herzele het concert plaats. Acht artiesten nemen deel aan de derde Song City. Onder hen Sabien Tiels, John Watts en Kurt Burgelman.