Wie weet is play-off 1 met Japanners aan het bewind toch geen onmogelijke droom

En toen waren ze met negen. Nee, de beslissing werd vooralsnog niet wereldkundig gemaakt. Maar in navolging van acht andere profclubs uit ons land – 30% van het totale bestand – zal ook STVV op korte termijn in buitenlandse handen overgaan. Zakenman en big boss Roland Duchâtelet verkocht twee maanden geleden al een klein kwart van zijn aandelen aan het Japanse DMM. Het is de voorbode van meer, veel meer. Het onlinebedrijf zal binnenkort ook sportief de touwtjes in handen nemen op Stayen.

Een verrassing? Niet echt. Wie niet ziende blind en horende doof is, wist dat dit onvermijdelijk was. Het enthousiasme van Duchâtelet, toen hij de noodlijdende club vorig jaar opnieuw adopteerde, was al niet groot. De enige drijfveer: als sterke man van vastgoedbeheerder NV Stayen huiverde hij voor een gedwongen samenwerking met onbekende buitenlandse investeerders. Het sportieve project was bijzaak.

Ander signaal: de industrieel is de 70 gepasseerd en gaf onlangs aan het rustiger aan te willen doen. Ten slotte was er ook de huidige mercato. De Truiense pareltjes werden verkocht, aan inkomende transfers werd zo goed als niks gespendeerd. Een verkapte kapitaalverhoging en dus het ideale moment om de hele handel te verkopen. Een gebrek aan zakelijk instinct is het allerlaatste wat je Duchâtelet kan verwijten.

Negen clubs op vierentwintig. Het is een serieuze trend. Maar ook dat mag geen verbazing wekken. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland zijn buitenlandse spelers bij ons goedkope arbeidskrachten. Het is dus heel makkelijk om hier een batterij Japanners te laten neerstrijken en later door te verkopen. Voorts zijn veel van onze clubs noodlijdend en is door de talrijke fiscale achterpoortjes een overname financieel interessant. In Duitsland is dit onmogelijk. Daar schrijft de wet voor dat 51 procent van de aandelen in de handen moet blijven van de fans.

Hamvraag voor de STVV-fan, die dit alles lijdzaam moet ondergaan, is nu: wat zijn de plannen van DMM? De vervreemding van de eigen club, die niet eens zo lang geleden stevig verankerd was in de Haspengouwse klei, dreigt grote vormen aan te nemen. Als de volksmens Duchâtelet, want dat is hij wel, wordt afgelost door zakenlieden in maatpak, zal de lokale fruitboer allicht helemaal afhaken. Of het moet zijn dat er een forse kapitaalinjectie komt en ze daar in Zuid-Limburg op sportief vlak de vruchten van plukken.

Niet zo lang geleden sprak Duchâtelet nog luidop over play-off 1. Daar werd en wordt lacherig over gedaan. Wie weet, is het met Japanners aan het bewind toch geen onmogelijke droom.