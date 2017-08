Eerste WK-goud ooit voor België: indrukwekkende Thiam pakt nu ook wereldtitel zevenkamp

Nafi Thiam heeft haar favorietenrol helemaal waar gemaakt op het WK atletiek in Londen. Onze landgenote kroonde zich in de zevenkamp tot wereldkampioen, nadat ze vorige zomer al verrassend Olympisch kampioene werd. Op de afsluitende 800 meter liep Thiam snel genoeg om de leiding te behouden en België de eerste wereldtitel ooit te schenken in het atletiek.

In de laatste discipline, traditioneel het minste nummer van Thiam, mocht ze maar liefst twaalf seconden toegeven op haar concurrentes Schäfer en Vetter. Gezien de resultaten uit het verleden zag het er toen al goed uit voor onze landgenote: haar persoonlijk record van 2:15.24 is slechts een seconde trager dan dat van Schäfer en zes tellen rapper dan dat van Vetter.

Dat uitte zich ook in de praktijk. Een ronde lang hield ze gelijk tred met Schäfer en Vetter. In de tweede ronde moest ze enkele meters toegeven, maar Thiam hield vlot stand. Ze bleef ruim boven haar besttijd met 2’21”42 en werd laatste in haar reeks, maar dat deerde niemand. Thiam pakt het eerste WK-goud ooit voor ons land. Ze rondt haar zevenkamp af met 6.784 punten. Schäfer stelde haar tweede plaats veilig in de 800 meter en sprokkelde 6696 punten, de Nederlandse Vetter vervolledigt het eindpodium met 6636 punten.

Thiam brak het afgelopen jaar helemaal door aan de top van de atletiekwereld. Vorig jaar verbaasde ze vriend en vijand door zich tot Olympische kampioene te kronen in Rio. Haar zege dit jaar in Götzis mocht dan misschien geen verrassing meer zijn, haar fabelachtige score van 7013 punten was dat wel. Daarmee was ze pas de vierde atlete die de magische kaap van 7000 punten overschreed. Nu zet ze de kers op de taart met haar eerste wereldtitel.

Overzicht resultaten:

- 13.54 op de 100 meter horden (w: 0,0 m/s) (1.044 ptn, 11e)

- 1m95 in het hoogspringen (1.171 ptn, 1e/2.215 ptn, 1e)

- 15m17 in het kogelstoten (872 ptn, 1e/3.087 1e)

- 24.57 op de 200 meter (927 ptn, 14e/4.014, 2e)

Resultaten van de tweede dag (zondag):

- 6m57 in het verspringen (1.030, 1e/5.044, 1e)

- 53m93 in het speerwerpen (936, 2e/5.980, 1e)

- 2:21.42 op de 800 meter (804, 24e/6.784, 1e)

Foto: AP

Foto: Photo News

Eerder op dag overklaste Thiam haar concurrentes in het speerwerpen. Met een worp van 53,93 meter deed Thiam veel beter dan Carolin Schäfer (49,68m), Katarina Johnson-Thompson (41,72m) en Yorgelis Rodriguez (47,41 meter). Enkel de Nederlandse Anouk Vetter deed het beter met een indrukwekkende worp van maar liefst 58,41 meter, waarmee ze in het klassement van de vijfde naar de derde plek opschoof. Thiam leidde na de voorlaatste discipline in het klassement comfortabel met 5980 punten, 172 meer dan Carolin Schäfer. Vetter volgde dan weer op slechts drie punten van de Duitse, waardoor het gevecht voor zilver zich als uitermate spannend aankondigde.

Foto: BELGA

Zondagochtend deed Thiam het met een supersprong van 6,57 meter in het verspringen beter dan Schäfer. De Duitse sprong 6,20 meter ver, wat niet genoeg was om haar schamele voorsprong van 22 punten op Thiam te behouden. Thiam verzamelde met haar sprong 1030 punten en nam zo de leiding over. Hanne Maudens deed het met 6,15 meter ook degelijk, in het speerwerpen presteerde ze iets minder met een beste worp van 35,44 meter. Toen stond ze 25ste in het klassement met 4826 punten.

Foto: BELGA

Winst in hoogspringen en kogelstoten

Gisteren voerde Thiam na de 100meter horden en het hoogspringen al het klassement aan van de zevenkamp. In de 100m horden had ze met 13.54 al een goede tijd gelopen. Ze liep precies twee tienden boven haar persoonlijk record en net iets sneller dan tijdens de Spelen in Rio, waar ze 13.56 realiseerde. Daarmee was onze landgenote vierde in haar reeks en scoorde ze 1044 punten. In Thiams sterkste discipline, het hoogspringen, was de Cubaanse Yorgelis Rodrigues de verrassing van de dag. Rodrigues verraste iedereen al door na Thiam als enige over 1m92 te springen, in haar derde poging. Nadien verblufte ze door in haar tweede poging plots over 1m95 te springen. Thiam had toen nog geen enkele sprong gefaald, maar op de 1m98 - die ze vorig jaar in Rio sprong - gebeurde dat toch. Tot driemaal toe probeerde ze het, maar hoger dan de 1m95 zou ze niet komen. Rodrigues sprong niet meer. Thiams grootste concurrente, Katarina Johnson-Thompson, liet het helemaal afweten op haar sterkste nummer: verder dan een magere 1m80 kwam ze niet.

Foto: BELGA

De Belgische hoop op goud ging nadien op haar goede elan verder tijdens het kogelstoten. Thiams eerste worp was meteen de beste. Ze wierp de kogel 15m17 ver, zeven centimeter boven haar persoonlijk record, en daarmee gooide ze het verst van alle deelneemsters. Nadien eindigde ze de dag met een knappe wedstrijd in de 200 meter. Na het startschot kwam ze goed uit de startblokken. Nadien viel ze een beetje terug, maar met een knappe remonte in de laatste meters klokte ze met een tijd van 24:40 af op de tweede plaats in haar reeks. Daarmee bleef ze echter wel 17 honderdsten boven haar persoonlijk record, maar bleef ze wel meer dan een halve seconde onder haar tijd van de Olympische Spelen. Ze kreeg daarvoor 927 punten.

Thiam: “Geen fouten gemaakt”

Nafi Thiam toonde zich zaterdag alvast tevreden na haar eerste vier nummers. “Ik heb een goede dag achter de rug. Ik heb geen fouten gemaakt en daar ben ik tevreden over. Maar morgen gaat heel belangrijk zijn. Vooral het verspringen dan. Dat is een belangrijke discipline”, zei Thiam na de eerste dag. Daags nadien schitterde onze landgenote zoals verwacht.

Lees ook: BELGEN OP WK ATLETIEK. Halve finales 400m zijn eindhalte voor Borlées, Art in finale polsstokspringen

Foto: BELGA

BELGA

Foto: REUTERS