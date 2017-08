Gewezen dioxinecommissaris Freddy Willockx: “De fouten uit het verleden worden opnieuw gemaakt”

Gewezen regeringscommissaris belast voor de dioxineproblematiek Freddy Willockx tikt de federale regering op de vingers, na verklaringen van de Duitse minister van landbouw Christian Schmidt. Die is ontstemd omdat hij niet wist dat het Belgische voedselagentschap FAVV in juni al Fipronil-besmettingen had vastgesteld. “De fouten uit het verleden worden opnieuw gemaakt”, aldus Willockx, die pleit voor open communicatie.

In de nasleep van de dioxinecrisis werd Freddy Willockx (sp.a) regeringscommissaris onder Verhofstadt I. Ook toen werd in kippeneieren een giftige stof gevonden. Een gezondheidsrisico dat pas laat aan het licht kwam. Om het stilzwijgen rond gelijkaardige voedselproblemen op te lossen, werd het federaal voedselagentschap opgericht en koos de regering voor een open communicatie met Europa. “Maar we zijn hervallen in de gewoontes van voor de dioxinecrisis”, zegt Willockx zondag.

“Als regeringscommissaris was ik kroongetuige van de slechte communicatie over het probleem. Dat schaadt het vertrouwen bij onze Europese partners en bij de bevolking”, klinkt het. “Volksgezondheid is altijd de eerste prioriteit. Maar Europa stelt die openheid op lange termijn ook op prijs.

Als het klopt wat de Duitse regering zegt, zijn de regering en het FAVV in de fout gegaan, vindt Willockx. Morgen/maandag zal Schmidt minister van landbouw Denis Ducarme (MR) contacteren over de Fipronil-kwestie.