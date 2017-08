Van Cleven moet enkel Oostenrijker Weiss voor zich dulden in Ironman Maastricht

De Belgische triatleet Michael Van Cleven heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in de Ironman van Maastricht. Van Cleven was lang koploper in de wedstrijd, maar in de laatste kilometers van de marathon werd hij nog voorbijgelopen door de Oostenrijker Michael Weiss. De 28-jarige Van Cleven, ploegmaat en trainingsmakker van Mario Vanhoenacker, legde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen af in een tijd van 8u23:27. Weiss was iets meer dan vijf minuten sneller dan Van Cleven met een tijd van 8u18:09.