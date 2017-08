Fanny Lecluyse pakt bronzen medaille op WB in Berlijn

Fanny Lecluyse is zondag in Berlijn derde geworden in de finale van de 200 meter schoolslag op de tweede wereldbekermanche kortebaan van het seizoen. De 25-jarige Lecluyse tikte aan in 2:19.96.

In de reeksen plaatste Lecluyse zich voor de finale met de derde tijd van alle deelnemers (2:23.93). In de finale verbeterde Lecluyse die tijd en zwom ze naar de bronzen medaille. De overwinning was voor de Jamaicaanse Alia Atkinson (2:18.96).

Kimberly Buys verbeterde zondag tot twee keer toe haar eigen Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. In de reeksen zwom ze naar een tijd van 25.55, in de finale deed ze nog beter met 25.42 en een vijfde plaats tot gevolg. De Zweedse Sarah Sjoström, drievoudig wereldkampioene op het afgelopen WK in Boedapest, pakte het goud in 24.57.

Basten Quarts kwam in de finale van de 100 meter schoolslag niet verder dan een achtste plaats met een tijd van 57.99. De Rus Kirill Prigoda tikte als eerste aan in 56.35.

Croenen uitgeschakeld

Zondagochtend werd Louis Croenen uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter vrije slag (21e, 48.27), net als Sébastien De Meulemeester (26e, 48.56), Thomas Tijs (49e, 49.61) en Valentin Borisavljevic (64e, 50.34).

Ook op de 50 meter vlinderslag kwam Croenen niet verder dan de reeksen met een vijftiende tijd (23.59). Alexander Trap (30e, 2:03.47) en Sjobbe Luyten (37e, 2:05.60) werden eveneens uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter wisselslag.

Diezelfde Sjobbe Luyten geraakte op de 200 meter rugslag dan weer niet verder dan de elfde tijd met 1:56.08. Nils Van Audekerke werd op hetzelfde nummer vijftiende (1:58.37).