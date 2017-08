Nederlandse vrouwen klaren de klus in amusante finale en winnen EK in eigen land

Nederland heeft EK vrouwenvoetbal gewonnen. De Oranje dames haalden het in de finale met 4-2 van Denemarken, dat het in de groepsfase ook al eens met 1-0 had geklopt. In een spectaculair eerste halfuur werd maar liefst vier keer gescoord, met een 2-2 ruststand tot gevolg. Na de pauze maakte het gastland het verschil.

Denemarken ging het beste van start, na amper zes minuten was daar al de voorsprong. De bal ging op de stip en Nadim nam haar verantwoordelijkheid. Ze liet de Nederlandse doelvrouw kansloos en de Deense vrouwen kenden een perfecte start.

Maar al even snel was daar de gelijkmaker. Miedema hing de bordjes gelijk na tien minuten voetballen, de fans kregen een aangenaam kijkstuk voorgeschoteld. Want iets voor het halfuur was het alweer raak, ditmaal stond Martens aan het kanon. Nederland 2-1 voor, maar ook dit feestje duurde niet lang. Vijf minuten later stond het 2-2 na een doelpunt van Harder.

Na de pauze duwde het gastland dan door. Spits zorgde al snel voor de nieuwe voorsprong en deze keer konden de Denen niet terugslaan. In het slot van de partij legde Miedema met haar tweede doelpunt van de partij de eindstand vast. Nederland wint zo het voor het eerst het EK, en dat in eigen land. Ze wonnen al hun partijen, scoorden 13 keer en slikten amper drie keer een goal.

Netherlands have won the Women’s European Championship for the first time in their history.



2017 champions.pic.twitter.com/70xDxJxROe — Squawka Football (@Squawka) 6 augustus 2017

Doelpunten:

6’ Nadim (strafschop) 0-1

10’ Miedema 1-1

28’ Martens 2-1

33’ Harder 2-2

51’ Spitse 3-2

89’ Miedema 4-2

Foto: Photo News