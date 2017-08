VIDEO. Duizenden toeschouwers voor eerste Virga Jesse-ommegang in Hasselt

Hasselt - Hasselt is deze maand in de ban van de Virga Jessefeesten. Zo'n 25.000 toeschouwers zagen zondagnamiddag hoe de eerste van vier Virga Jesse-ommegangen zich een weg door de Hasseltse straten baande. De ommegang, waaraan zo'n 2.000 mensen deelnemen, begon om 15 uur aan het Kolonel Dusartplein. Een klein uurtje later passeerden de laatste deelnemers voor de tribune.

Aan het einde van de ommegang liep de Dragersgilde, die het Virga Jessebeeld met zich meedraagt. Zoals gehoopt stond het publiek bij de passage van het beeld eerbiedig recht.

Bekijk hier een filmpje van de passage van het Virga Jessebeeld aan de tribune op het Kolonel Dusartplein: