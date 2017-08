Jeffrey Herlings troeft WK-leider Cairoli af in eerste reeks van GP België

Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag in Lommel de eerste reeks gewonnen van de Grote Prijs motorcross van België, de veertiende van negentien manches van het wereldkampioenschap MXGP. De 22-jarige Nederlander bleef met de Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli en de Nederlander Glenn Coldenhoff twee teammaats voor.

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) strandde op de vierde stek, voor Clément Desalle (Kawasaki) die pas zesde werd. Kevin Strijbos (Suzuki) moest tevreden zijn met een dertiende plaats, terwijl Ken De Dycker (Honda) als 24e finishte.

In de MX2 ging de winst in de eerste reeks naar de Letse WK-aanvoerder Pauls Jonass (KTM). De Spanjaard Jorge Prado Garcia (KTM) en de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki) vervolledigden het podium. Julien Lieber (KTM) kwam als vijfde over de streep en Brent Van Doninck (Yamaha) als tiende. Nathan Renkens (KTM) gaf tot slot op.

Later op de dag staat de tweede reeks op het programma.