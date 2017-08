Kimberly Buys breekt Belgisch record in Wereldbeker Berlijn

Kimberly Buys heeft zondag op de Wereldbekermanche kortebaanzwemmen in de Duitse hoofdstad Berlijn het Belgisch record op de 50 meter vlinderslag in klein bad verbroken.

Buys werkte de 50m vlinder af in 25.55 en was zo zeventien honderdsten van een seconde sneller dan haar vorige record (25.72), dat Buys op 4 december 2014 neerzette in de Qatarese hoofdstad Doha. Met haar nieuwe Belgische record zette Buys de vijfde tijd neer in de reeksen, goed voor een plaats in de finale. De snelste tijd zondagochtend kwam op naam van de Zweedse Sarah Sjöström (24.52).