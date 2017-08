Topzwemmer maakt comeback na schorsing van 10 maanden

De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte heeft zaterdag op de US Open in het Amerikaanse New York zijn eerste wedstrijd afgewerkt nadat hij tien maanden aan de kant stond met een schorsing.

De zesvoudige olympische kampioen eindigde in de 100 meter rugslag op de vijfde plaats in 55.16. Lochte had zijn rentree vorige maand in Los Angeles gepland, maar stelde dat toen uit wegens de geboorte van zijn zoon.

Lochte had niet meer in competitie aangetreden sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij zijn zesde olympische titel veroverde met de Amerikaanse 4x200m-ploeg. Het Amerikaans Olympisch Comité legde Lochte in september 2016 een schorsing van tien maanden op. Lochte en zijn ploegmakkers Gunnar Bentz, Jack Conger en James Feigen beweerden na afloop van een avondje stappen in Rio - na het behalen van hun gouden medaille - overvallen te zijn geweest door valse politieagenten toen ze met een taxi terugkeerden naar het olympisch dorp. Uit camerabeelden bleek echter dat ze geürineerd hadden tegen de muren van een tankstation en affiches hadden stukgescheurd. Na ruzie te hebben gemaakt met een bewaker en hun taxichauffeur werd de politie gebeld. De zaak werd een diplomatiek incident en Lochte werd in Brazilië aangeklaagd voor het “valselijk aangeven van een misdrijf”. In beroep werd hij onlangs alsnog vrijgesproken door een Braziliaanse rechter.