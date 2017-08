Als je dit drinkt, heb je minder kans op een kater

Van het ene glas alcohol heb je sneller een kater dan van het andere. Culiwebsite Food & Wine legde wijnexperts en voedingsdeskundigen de vraag voor of er ook alcohol bestaat waar je achteraf geen kater van hebt?

Om een kater te vermijden is niet drinken natuurlijk nog steeds de beste oplossing. Als je toch een glas wil drinken en de dag erop fris wil zijn, kan je wel bepaalde dranken vermijden, schrijft Food & Wine op haar website.

Hoe donkerder de drank, hoe gevaarlijker



"Als het over katers gaat, is er één gouden regel", aldus Sloane Davis, voedingsdeskundige en personal trainer. "Hoe donkerder de drank in je glas, hoe meer kans op een kater." Drink je vodka of gin dan zullen de katers dus minder erg zijn dan bij het drinken van een glas whisky. "Een licht wit bier is altijd een betere keuze dan een bruin bier. En witte wijn scoort ook beter dan rode."

Wil je na een avondje stappen toch fris opstaan, dan raadt Davis aan om wijn met een laag sulfietgehalte of sulfietvrije wijn te drinken. Zoete witte wijn bevat bijvoorbeeld meer sulfiet dan droge. Bestel zeker ook geen drank met een donkere kleur, zoals bruine rum, whisky of bruine bieren.

Om een zware kater te vermijden is het ook aangeraden om eerst veel water te drinken en goed te eten. Een vette vis zoals zalm is zeker een goed idee.