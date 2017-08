Smaakvol of vulgair?

Hasselt - Het Modemuseum haalt opnieuw een internationale toptentoonstelling naar Hasselt. Na Londen en Wenen houdt ‘The Vulgar: Fashion Redefined’ halt in de provinciehoofdplaats. De bezoeker krijgt vijf eeuwen mode voorgeschoteld. Naast historische kledingstukken zal ook werk van hedendaagse topdesigners als Christian Dior, Vivienne Westwood en Walter Van Beirendonck te zien zijn. “De expo toont aan dat smaak vergankelijk is. Wat ooit vulgair was, is nu een vaste waarde in de mode”, stelt curator Eve Demoen.

Wie de tentoonstelling wil zien, moet wel nog even geduld hebben. Pas op 30 september zwaaien de deuren van het Modemuseum open voor The Vulgar. “Wij delen het nu al mee zodat u de expo in uw agenda ...