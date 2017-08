Aantal toeristen in Vlaanderen op nieuw record

Brussel - Het aantal toeristen in Vlaanderen staat op een nieuw record, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de eerste vier maanden van dit jaar die minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) zondag bekendmaakt. “De toeristische sector bewijst zijn veerkracht”, aldus de minister. “Dat we de recordcijfers van 2015 overtreffen, is onverwacht goed nieuws”.

2016 was door de aanslagen in Brussel en Zaventem een minder goed jaar op toeristisch vlak. Dit jaar is het effect van de aanslagen weggeëbd. In de eerste vier maanden kreeg Vlaanderen al 311.600 of 9 procent meer toeristen over de vloer. Het aantal toeristische overnachtingen lag 475.300 (of 6 procent) hoger dan vorig jaar. Tegenover recordjaar 2015 gaat het om een toename met 2 procent.

Zowel Belgen als buitenlanders bezoeken Vlaanderen, maar die laatste categorie tekende voor de sterkste groei. De internationale aankomsten stegen met 12 procent, de binnenlandse met 6 procent. Bij de overnachtingen ging het om een toename met respectievelijk 8 en 5 procent.

Vooral het aantal Spaanse (+29 procent) en Ierse (+20 procent) bezoekers nam toe. Een sterkere roebel zorgde zelfs voor een stijging van 42 procent in de Russische markt. Bij de Amerikanen (+17 procent) en Canadezen (+29 procent) was er eveneens groei, en ook de Chinese markt (+13 procent) lijkt zich te herstellen. Van de buurlanden vertonen Duitsland (+9 procent) en Nederland (+6 procent) de sterkste stijging in het aantal overnachtingen.

Herstelstrategie

“De moeilijke periode is voorbij: we groeien weer”, zegt minister Weyts. “De nieuwe groei is mogelijk gemaakt door het harde werk van Toerisme Vlaanderen en vooral de toeristische sector zelf. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en we hebben niet gepanikeerd. We zijn meteen na 22 maart beginnen timmeren aan een uitgekiende herstelstrategie, die gebruik maakte van de sterke Vlaamse troeven: onze gastronomie, Vlaamse Meesters en wielercultuur. Dat werpt nu vruchten af”.