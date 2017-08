Britten willen maar deel van Brexit-factuur betalen

Groot-Brittannië is bereid om tot 40 miljard euro te betalen om de uitstap uit de Europese Unie financieel te regelen. Dat is minder dan wat er volgens Europa nodig zou zijn om de kosten te dekken. Bovendien eisen de Britten in ruil ook een handelsakkoord met de EU.

Dat meldt de Britse krant Sunday Telegraph op basis van overheidsbronnen. Het is de eerste keer dat er van de Britse kant een cijfer genoemd wordt. In Brussel spraken bronnen eerder al over een factuur van 100 miljard euro om de scheiding te regelen.

Handelsakkoord

Aan de Britse bereidwilligheid om 40 miljard op te hoesten, is wel een belangrijke voorwaarde verbonden. De Europese Unie moet de onderhandelingen over de financiën willen koppelen aan een algemeen akkoord over de toekomstige relatie tussen Londen en de EU, en dan vooral rond handel.

De Europese onderhandelaars vinden echter dat eerst vooruitgang moet worden geboekt over de scheidingsfactuur, de burgerrechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, alvorens over een vrijhandelsakkoord gepraat kan worden.

Voorschot

Volgens de krant zouden de Britse onderhandelaars een voorstel lanceren waarbij Groot-Brittannië gedurende maximaal drie jaar na de brexit nog een jaarlijkse bijdrage van 10 miljard euro blijft betalen. Die sommen zijn een ‘voorschot’ op de finale factuur. In ruil willen de Britten wel dat de EU-eenheidsmarkt voor hen open blijft.