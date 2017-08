Japan herdenkt atoombom op Hiroshima (zonder Amerikaanse president)

In Japan is zondag herdacht dat 72 jaar geleden een Amerikaanse atoombom viel op Hiroshima. Premier Shinzo Abe en overlevenden woonden de jaarlijkse ceremonie bij.

Duizenden aanwezigen hielden een minuut stilte om de slachtoffers te herdenken. Dat gebeurde om 8.15 uur lokale tijd, het tijdstip waarop een Amerikaans B-29-gevechtsvliegtuig op 6 augustus 1945 de eerste atoombom op de stad liet vallen.

De ontploffing kostte onmiddellijk het leven aan tienduizenden inwoners van Hiroshima. Tegen het einde van het jaar was de dodentol opgelopen tot circa 140.000. Een tweede atoombom kwam drie dagen later neer op Nagasaki. Op 15 augustus gaf Japan zich uiteindelijk over.

Vorig jaar in mei reisde Barack Obama naar Hiroshima. Hij werd zo de eerste Amerikaanse president in functie die de plek bezocht waar de bom viel. Obama toonde medeleven met de slachtoffers, maar bood geen verontschuldigingen aan voor de aanval.