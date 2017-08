Tiende editie AFF lokt 7.000 bezoekers

Het Absolutely Free Festival (AFF) in Genk heeft 7.000 muziekliefhebbers gelokt. Dat maakte de organisatie zaterdagavond laat bekend. Bezoekers konden mits overhandiging van drie lege batterijen gratis binnen. Mensen met tien lege batterijen werden getrakteerd op taart en koffie, want het AFF was aan zijn tiende editie toe.

Vrijdag kwam de danceliefhebber aan zijn trekken, terwijl het AFF zaterdag een hele waaier aan alternatieve pop- en rockacts in de aanbieding had.

“Vrijdag was een groot dansfeest met onder meer de Britse housekoning George Fitzgerald. Andere internationale smaakmakers op vrijdag waren Pional en Jessy Lanza, terwijl San Soda, Jewels en Hush Hefner het Belgisch geweld vertegenwoordigden”, zegt Art Philippeth van het Absolutely Free Festival. “Zaterdag bracht voor ieder wat wils. Headliner The Notwist maakte zijn cultstatus waar met een fenomenale show. Uniform, Bad Breeding, Kim Janssen en Luwten waren de underground acts. Straffe Belgen waren er te spotten bij Rock Rally-winnaars Whispering Sons, BRNS, Hypochristmutreefuzz en The Germans. Verder blijft AFF inzetten op jong, te ontdekken talent zoals Schaduwland, Monolithe Noir en Fornet.”

Het festival blijft duurzaamheid hoog in het vaandel dragen met herbruikbare drinkbekers, upcycling als decoratief handelsmerk en fairtrade. Het festival heeft met randanimatie ook aandacht voor de allerkleinsten. De organisatie spreekt van een geslaagde verjaardagseditie.

