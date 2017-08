Deportivo La Coruna verslaat West Bromwich, persoonlijke prijs voor Bakkali

Deportivo La Coruna heeft zaterdagavond in het voorbereidingstoernooi “Teresa Herrera” West Bromwich Albion verslagen met 2-0. Zakaria Bakkali werd uitgeroepen tot “Speler van de Wedstrijd”.

Een bedrijvige Bakkali, die vooral in de eerste helft voor veel dreiging zorgde, werd in de 75e minuut en bij een 1-0 stand naar de kant gehaald. West Bromwich moest na de tweede gele kaart voor Jake Livermore een uur met een man minder spelen. Bruno Gama (71.) en Borja Valle (86.) namen de doelpunten voor hun rekening. Bakkali, door Valencia uitgeleend aan Deportivo La Coruna, nam na de oefenpot in het Estadio Riazor als matchwinnaar de 72e Trofeo Teresa Herrera in ontvangst.

Het Italiaanse Lazio Rome won zaterdagavond de Trofeo Costa Del Sol door Malaga te verslaan met 0-1 na een own goal van Juankar. Jordan Lukaku kwam op het uur tussen de lijnen. In een Italiaans onderonsje hielden Crotone en Cagliari het op een 2-2 gelijkspel. Bij Crotone werkte Noë Dusenne de tweede helft af, Senna Miangue maakte voor Cagliari het laatste halfuur vol. .